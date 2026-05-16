スネルが先発回避→IL入り、急きょブルペンデーに【MLB】ドジャース 6ー0 エンゼルス（日本時間16日・アナハイム）緊急事態を総力戦で乗り越えた。ドジャースは15日（日本時間16日）、敵地でのエンゼルス戦に6-0で勝利し、3連勝とした。先発予定だったブレイク・スネル投手が負傷者リスト（IL）入りしたため、急きょブルペンデーに。先発したウィル・クライン投手が2回を無失点に抑え、流れを作った。スネルが前日に左肘の違和