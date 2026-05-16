大谷が愛犬デコピンの3歳誕生日ショットを公開ドジャースの大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、インスタグラムを更新し、愛犬デコピンの3歳の誕生日を祝福した。周囲から多くの祝福の声が寄せられた。大谷は「3歳」と綴り、「HAPPY BIRTHDAY」とデコレーションされた部屋でケーキの前に座るデコピンなど6枚の写真を投稿。ケーキをパクパクと食べるデコピンの動画も公開した。ドジャース“現場”から多くの祝福。球団公式イ