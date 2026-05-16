ダイエットを始める人が必ず知っておきたい痩せるための黄金の法則とは 基礎代謝は年齢や体格で変わる 人間の消費エネルギーの大半を占めるのは基礎代謝です。つまり、基礎代謝は食べたものが体脂肪となるかどうかを左右する重要な要素と言えます。ここでは基礎代謝について詳しく見ていきましょう。 基礎代謝は自分で意識しなくてもつねに消費され続けるエネルギーで、言ってみれば自動的に消費されるエネルギ&