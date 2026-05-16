一塁ベンチ前で再会ホワイトソックスの村上宗隆内野手は15日（日本時間16日）、本拠地・カブス戦前に侍ジャパンでチームメートだった鈴木誠也外野手、今永昇太投手と再会を果たした。鈴木とは3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）や東京五輪でチームメート。今永とは2023年WBC、東京五輪での世界一に貢献した。3選手はユニホーム姿でカブスの一塁ベンチ前で再会。笑顔の絶えなかった。3人で記念写真に応じるなど