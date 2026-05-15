岡山市消防局の救助訓練 水の事故が起きやすいとされる夏のレジャーシーズンを前に、岡山市消防局の若手消防士が救助技術を磨きました。中には最近増えつつある女性消防士の姿もありました。 岡山市消防局が毎年この時期に行っている訓練には、採用から4年目までの若手消防士35人が参加、このうち2人が女性です。 2年目の島ののかさん（23）は、今回が初めての参加です。 （岡山市消防局／島ののかさ