県内も会場のひとつとなる、生涯スポーツの世界大会「ワールドマスターズゲームズ2027関西」の開催1年前を記念して、5月14日に県庁で、カウントダウンボードが設置されました。関西2府4県と徳島などで、2027年5月に開催される世界最大級の生涯スポーツの祭典、「ワールドマスターズゲームズ2027関西」。14日、県庁では開幕まで残り1年を記念したイベントが行われ、大会のマ