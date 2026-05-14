医療系スタートアップ「MTU」（東京都港区）の元社長が、投資会社から約16億3000万円をだまし取ったとして、警視庁に詐欺の疑いで逮捕されたと報じられた。報道によると、元社長は、自身が出演したテレビ番組の動画を投資会社側に見せ、信用させていたという。MTUは2023年11月、毎日放送（MBS）の経済ドキュメンタリー番組「TOKIOテラス」で「注目の医療系スタートアップ」として紹介されていた。毎日放送は5月14日、弁護士ドット