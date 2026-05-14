医療系スタートアップ「MTU」（東京都港区）の元社長が、投資会社から約16億3000万円をだまし取ったとして、警視庁に詐欺の疑いで逮捕されたと報じられた。

報道によると、元社長は、自身が出演したテレビ番組の動画を投資会社側に見せ、信用させていたという。MTUは2023年11月、毎日放送（MBS）の経済ドキュメンタリー番組「TOKIOテラス」で「注目の医療系スタートアップ」として紹介されていた。

毎日放送は5月14日、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「紹介した企業の代表者が逮捕されたことを大変遺憾に思っている」とコメントした。現在、社内で当時の経緯を含めた事実関係を確認しているという。

●約16億円詐取の疑い、テレビ番組動画を見せて信用させたか

時事通信（5月13日）によると、元社長は2024年12月〜2025年2月ごろ、投資会社「J-STAR」に対し、医療機関向けオンラインセキュリティーサービスなどで約8億円の売り上げがあるとうそを伝え、同社の約1万株を約16億3000万円で購入させた疑いが持たれている。

また、テレビ東京BIZは同日、「（元社長は）自身が出演していたテレビ番組の動画を見せるなどして信用させ、『J-STAR』側は『MTU』を買収に値する企業だと判断し、買収金としておよそ16億3千万円を原容疑者に送金した」と報じている。

さらに、朝日新聞デジタルは同日、MTUのセキュリティークラウドサービス「Mowl」について、「23年11月にはテレビ番組でMowlのサービスが都内のクリニックで導入されていると紹介された。このクリニックの医院長は原容疑者から依頼され、渡された台本に従ってサービスについて話していたという。医院長には謝礼として10万円以上が支払われたとみられる」と報じた。

元社長は逮捕容疑を否認しているという。

●MTUは「TOKIOテラス」で密着取材を受けていた

MTUが2023年11月13日に公表したプレスリリースによると、毎日放送「TOKIOテラス」（2023年11月11日放送）で、同社が「注目の医療系スタートアップ」として密着取材を受けたとしている。

番組では、元社長本人へのインタビューのほか、「Mowl」のサービス内容、社内会議の様子、医療機関での導入紹介などが取り上げられたという。

「TOKIOテラス」は、国分太一さんがMCをつとめていた経済ドキュメンタリー番組で、注目スタートアップ企業の取り組みを紹介していた。

●毎日放送「大変遺憾」「事実関係を確認中」

弁護士ドットコムニュースは毎日放送に対し、（1）元社長の逮捕報道を会社としてどのように受け止めているか、（2）放送回の取材・制作経緯について社内調査を開始したか─について質問した。

毎日放送は5月14日、取材に対して「本件、当社で過去に放送しておりましたTOKIOテラスにおいて取り扱ったことは事実であり、2023年11月11日（土）6時〜6時30分で放送いたしました」と回答した。

そのうえで「現在、社内にて当時の経緯を含め事実関係を確認中であり、現時点でお答えできる内容は以上となります」と説明した。

また、今回の逮捕については「弊社といたしましては、スタートアップ企業を支援する趣旨の番組において、紹介した企業の代表者が逮捕されたことを大変遺憾に思っております」とコメントしている。