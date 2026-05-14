13日、菊池市赤星で小屋が燃える火事がありました。午後5時ごろ、通行人から「小屋のようなものが燃えている」と消防に通報があり、火は約40分後に消し止められましたが、木造平屋の小屋約100平方メートルが焼けたということです。 当時、小屋に人はおらず、ケガ人はいませんでした。警察によりますと、小屋に電気は通っていないとみられ、火の気も確認できないということです。 警察は不審火も視野に入れ、火事の