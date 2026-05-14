【1/35 アメリカ軽戦車 M24 チャーフィー（ヨーロッパ戦線）】 7月発売予定 価格：4,400円 「第64回 静岡ホビーショー」のタミヤブースの目玉の1つが「1/35 アメリカ軽戦車 M24 チャーフィー（ヨーロッパ戦線）」である。7月発売予定で、価格は4,400円。完全新規金型、タミヤの新しい戦車模型となる。昨今の最新モデルからの