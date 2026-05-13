歌手の荻野目洋子（57）が、5月12日にXを更新。披露した“お宝”に往年のファンから感動の声が上がっている。【写真】「国宝級のお宝」荻野目に贈られたあだち充氏の『みゆき』直筆イラスト色紙あだち充氏から贈られた「国宝級のお宝」荻野目は《す、すごい色紙とグッズが事務所に届きまして、ビニールから出せません！》と写真をアップ。なんとそれは「荻野目洋子さま」と書かれた、漫画家・あだち充氏（75）の直筆サイン入り