12試合53打席ぶりに左中間へ逆方向弾を放った【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場し、12試合ぶりとなる7号を放った。長く続いた不振から抜け出す待望の一発となったが、直近の成績低下には試合前に懸念の声が至る所で上がっていた。米スポーツ専門誌「スポーツ・イラストレイテッド」は、猛