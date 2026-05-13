徳島県内の宿泊施設で知人女性に性的暴行を加えた疑いで、和歌山県の公務員の男が5月13日に逮捕されました。逮捕されたのは、和歌山県岩出市に住む地方公務員の男・28歳です。警察によりますと、容疑者の男は2025年12月中旬ごろ、徳島県内の宿泊施設で、大阪府に住む知人の成人女性に対し、性的暴行を加えたとして不同意性交等の疑いが持たれています。男は、女性と旅行で徳島県内を訪れ、同じ宿泊施設の同じ部屋に宿泊して2人で飲