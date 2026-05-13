NTTドコモで、spモードなど一部サービスの新規申し込みがしづらい事象が発生している。 障害の発生日時は本日13時14分ごろ。本稿執筆時点で復旧の見通しは立っていない。対象ユーザーは一部とされており、影響エリアは全国。 NTTドコモによると、原因は確認中としている。