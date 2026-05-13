特殊詐欺の被害を防ぐアプリや国際電話を遮断するサービスの普及に向け、大分県警が民間に委託した対策業務がスタートしました。 【写真を見る】詐欺被害防ぐアプリ・サービス周知や加入補助を民間に委託大分 詐欺被害防止の業務スタートに伴い13日、大分県運転免許センターで開始式が行われました。委託を受けるのは県内の人材派遣会社・朝日キャリアバンクで、警察庁が推奨する詐欺対策アプ