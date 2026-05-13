特殊詐欺の被害を防ぐアプリや国際電話を遮断するサービスの普及に向け、大分県警が民間に委託した対策業務がスタートしました。

【写真を見る】詐欺被害防ぐアプリ・サービス 周知や加入補助を民間に委託 大分

詐欺被害防止の業務スタートに伴い13日、大分県運転免許センターで開始式が行われました。委託を受けるのは県内の人材派遣会社・朝日キャリアバンクで、警察庁が推奨する詐欺対策アプリの導入や国際電話を遮断するサービスへの加入を補助します。

式のあと運転免許センターで実際にサービスの案内を開始し、講習に来た人に向けてスマホにアプリを入れる補助をしました。

このアプリでは詐欺の可能性がある番号からの着信を遮断、警告します。また、アプリでの制御ができない固定電話では国際電話を遮断するサービスにより詐欺グループからの電話に出ないよう対策することができます。

（運転免許センターを訪れた人）「日頃からわからない電話には出ないようにしていたんですが、これからはこういったアプリを利用させていただこうかなと思っています」

この詐欺被害防止対策業務は運転免許センターのほか、県内の医療機関や金融機関で8月31日まで実施されます。