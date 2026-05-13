5月12日、バラエティ番組『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）が放送され、女優の森川葵がゲストで登場した。しかし、その近影に心配の声が集まっている。今回は、『知っておいた方がいい、予期せぬ出来事SP』と題して、絶体絶命を経験したエピソードをオンエア。スタジオには森川のほか、俳優の中村倫也や、ジュニアグループ・B＆ZAIの本高克樹などが登場。予期せぬハプニングの連続に驚きながら収録に臨んでいた。「ス