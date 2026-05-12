地元放送局が村上の姿勢を絶賛したホワイトソックスの村上宗隆内野手が、メジャーの舞台で躍動している。リーグトップに1本さの15本塁打を放つ一方で、三振数はエンゼルスのザック・ネト内野手と並んで同トップタイの60個を記録。数字に囚われない和製大砲のスタンスに対し、地元の解説者は「自分がどういう選手か本当によく理解している」と手放しで称賛している。話題となったのは10日（日本時間11日）に行われた本拠地での