回転寿司チェーン「くら寿司」では、アニメ『呪術廻戦』5周年を記念し、5月15日（金）から全国のくら寿司でコラボキャンペーンを開催する。人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え 6年半にわたる連載が終了。コミックスの全世界シリーズ累計発行部数は驚