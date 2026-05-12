インフォレンズは、Amazonが展開するオンデマンド・プリントサービス「Merch on Demand」にて、ホラーゲーム『Poppy Playtime』のアパレル商品第二弾を5月12日より販売することを発表した。 【画像あり】胸元プリントとワンポイントプリントの2パターンで展開ラインナップ一覧 本商品は、2025年8月に発売した第一弾（ハギーワギー、マミーロングレッグス、キャットナップ、ド&#