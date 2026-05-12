インフォレンズは、Amazonが展開するオンデマンド・プリントサービス「Merch on Demand」にて、ホラーゲーム『Poppy Playtime』のアパレル商品第二弾を5月12日より販売することを発表した。

【画像あり】胸元プリントとワンポイントプリントの2パターンで展開 ラインナップ一覧

本商品は、2025年8月に発売した第一弾（ハギーワギー、マミーロングレッグス、キャットナップ、ドーイ）に続くシリーズで、Chapter 5に登場したプロトタイプをはじめとする新キャラクターを中心に、全6キャラクター・12アイテムを揃える。

ラインナップは、ルーインドハギーワギー、リリー ラブブレイズ、チャム・チョンプキンズ、ギブレット、ハーレー・ソーヤー、プロトタイプの6キャラクター。各キャラクターについて、存在感のある大きめの胸元プリントと、さりげなく楽しめる小さめのワンポイントプリントの2種類を展開する。

カラーはデザインごとに4色を用意。サイズはメンズがS／M／L／XL／2XL／3XL、レディースがWM／WL、キッズが100／110／120／130／140／150／160の全15サイズで、キッズから大人まで対応する。価格は各3,190円（税込）。

（文＝リアルサウンドテック編集部）