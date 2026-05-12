ＡＧＣは後場急騰している。きょう午後１時ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が５３７９億６５００万円（前年同期比７．７％増）、最終利益が２２８億４４００万円（同３．４倍）だったとしており、業況を評価した買いが集まっている。建築ガラス事業や化学品事業などが業績を牽引。建築ガラス事業は円安を追い風に欧米の売り上げが拡大したなか、欧州天然ガス価格の下落が利益に寄