近代日本において、当たり前のように食べられている洋食。中でも「とんかつ」や「アジフライ」、「コロッケ」などの揚げ物は定番の人気料理だが、こんな疑問を抱いたことはないだろうか。「パン粉を付けて揚げるという調理法は一緒なのに、"カツ""フライ""コロッケ"と呼び分けるのはなぜ？」今回紹介する『なぜアジはフライでとんかつはカツか？：カツレツ／とんかつ、フライ、コロッケ 揚げ物洋食の近代史』の中にその答えは