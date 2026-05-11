米メディアに出演した愛好家が持論を展開エンゼルスのマイク・トラウト外野手に対し、米メディアから「トレードを要求するべきだ」との放出論が再燃している。好成績を残している今こそが売り時だという主張だが、本人が生涯エンゼルスを誓っていることもあり、ファンからは「今さら出て行くと思っているのか？」と呆れる声が相次いでいる。米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」の野球アカウント「B/R Walk-Off」