米メディアに出演した愛好家が持論を展開

エンゼルスのマイク・トラウト外野手に対し、米メディアから「トレードを要求するべきだ」との放出論が再燃している。好成績を残している今こそが売り時だという主張だが、本人が生涯エンゼルスを誓っていることもあり、ファンからは「今さら出て行くと思っているのか？」と呆れる声が相次いでいる。

米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」の野球アカウント「B/R Walk-Off」が、7日（日本時間8日）に公式X（旧ツイッター）を更新。野球愛好家のエリカ・ジョーンズ氏が出演する動画を公開し、「エンゼルスはトラウトをトレードに出すべきだ。正直、これが最後のチャンスかもしれない」と主張した。

ジョーンズ氏は「34歳の彼は2022年以来最高のプレーをしているが、今後4年間で1億7000万ドル（約266億円）以上の契約が残っている。つまり、今の彼の価値はこれ以上ないほど高いということ」と持論を展開。「本気で勝ちたいと思っているのなら、エンゼルスに残り続けるのは理にかなっていない」と訴えた。

動画内では現実的な移籍先として、トラウトの地元でありドン・マッティングリー監督代行の下で好調なフィリーズや、ジュリクソン・プロファー外野手が出場停止となって外野手を必要としているブレーブスを列挙。さらに、大谷翔平投手が所属するドジャースの名前も挙げていた。

しかし、移籍には大きな障壁がある。トラウトは2019年に球団と12年4億2650万ドル（約670億円）の超大型契約延長を結んでおり、ノートレード条項（トレード拒否権）が含まれている。本人が拒否すれば他球団へトレードすることはできず、トラウト自身もキャリアをエンゼルスで終えたいと明言している。

この放出論に対して米国のファンは冷ややかだ。SNS上では「彼は34歳で、もうチーム在籍16年目だぞ。今さら突然出て行くと思ってるのか？」「彼がエンゼルスを離れる可能性なんて本当にゼロだよ」「トラウトもエンゼルスもノーって言ってるんだ。クリック稼ぎはやめなよ」と一蹴するコメントが多数寄せられた。（Full-Count編集部）