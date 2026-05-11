大ヒット公開中の仮⾯ライダー⽣誕 55 周年記念作『アギトー超能⼒戦争ー』。怒涛の超能力アクションの＜4DX 上映＞が決定。仮面ライダー G7の ”ライダーキック” が描き出された 、迫力満点の 【ポスタービジュアル】 が公開された。2026年は仮⾯ライダー⽣誕55周年。そんな特別な年に仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作として『アギトー超能⼒戦争ー』が2026年4⽉29⽇