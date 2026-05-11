【アギトー超能力戦争ー】4DX上映決定！ ライダーキックが描かれたポスタービジュアル公開！
大ヒット公開中の仮⾯ライダー⽣誕 55 周年記念作『アギトー超能⼒戦争ー』。怒涛の超能力アクションの＜4DX 上映＞が決定。仮面ライダー G7の ”ライダーキック” が描き出された 、迫力満点の 【ポスタービジュアル】 が公開された。
2026年は仮⾯ライダー⽣誕55周年。そんな特別な年に仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作として『アギトー超能⼒戦争ー』が2026年4⽉29⽇（⽔・祝）より全国公開される。
本作は、平成以降の仮⾯ライダー作品でいまだ破られることのない史上最⾼平均視聴率（11.7％）を誇り、その⼈気から平成仮⾯ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた⾦字塔『仮⾯ライダーアギト』の劇場版最新作。 タイトルから「仮⾯ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された⼤⼈が楽しめる超能⼒アクション⼤作だ。
主演は映画「キングダム」シリーズや26年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で明智光秀を演じる要潤。TVシリーズ『仮面ライダーアギト』（01／EX）では、警察官・氷川誠／仮面ライダーG3を演じ、俳優デビューした作品でもある。さらに津上翔一／仮面ライダーアギトを演じた賀集利樹を筆頭に、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、升毅、秋山莉奈、田辺季正、樋口隆則とオリジナルキャストが再集結し作品を盛り上げる。そして本作で映画初出演となる、ゆうちゃみをはじめ、駒木根隆介、今井悠貴、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲（はんにゃ.）、ベッキーら個性溢れるキャストが脇を固める。
4⽉29⽇（⽔・祝）から全国上映されると、公開初⽇に興⾏収⼊1億円を突破し各地で満席が相次ぐロケットスタートとなった本作。 仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作、 そして『仮⾯ライダーアギト』 25年ぶりの完全新作として、 凄まじい熱狂と盛り上がりに包まれている。そんな中このたび、 5⽉22⽇（⾦）より、 グランドシネマサンシャイン池袋ほか全国劇場にて、期間限定で4DX上映が実施されることが明らかに。超能⼒を操り世界を困難に陥れる者たちと、その危機に⽴ち向かう者たちの怒涛の超能⼒アクションを、 前後左右の座席可動や様々な環境効果など、4DXならではの＜完全体感型上映＞でもぜひ楽しんでほしい。
また4DX上映決定に伴い、 新たなポスタービジュアルも公開された。「4DXで体感せよ！」のコピーに加え、最新鋭にパワーアップを遂げ、凶悪な⼒に真っ直ぐに⽴ち向かう戦闘シーンが絶⼤な反響を呼び続ける、＜仮⾯ライダーG7＞（氷川誠／要潤・演）がダイナミックにライダーキックをキメる姿が⼤きく描き出されている。Gシステムは特殊な⼒を持たない＜ただの⼈間＞が特殊強化装甲服を装着した仮⾯ライダーのため、ライダーキックをするシーンが描かれなかったが、今回のビジュアルで堂々とその姿を披露していることが何を意味しているのかー。⼀層の
期待が膨らむとともに、また何度でもG7らヒーローたちの胸熱な勇姿を⾒届けたくなるような、特別感溢れるポスタービジュアルに仕上がっている。
そして本作の⼤ヒットを記念して5⽉16⽇（⼟）にユナイテッド・シネマ豊洲にて⼤ヒット御礼舞台挨拶の実施が決定。5⽉22⽇（⾦）から開始される4DX上映に先駆け、特別に4DX先⾏上映での舞台挨拶となる。
（C）2026「劇場版アギト」製作委員会 （C）⽯森プロ・東映
2026年は仮⾯ライダー⽣誕55周年。そんな特別な年に仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作として『アギトー超能⼒戦争ー』が2026年4⽉29⽇（⽔・祝）より全国公開される。
本作は、平成以降の仮⾯ライダー作品でいまだ破られることのない史上最⾼平均視聴率（11.7％）を誇り、その⼈気から平成仮⾯ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた⾦字塔『仮⾯ライダーアギト』の劇場版最新作。 タイトルから「仮⾯ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された⼤⼈が楽しめる超能⼒アクション⼤作だ。
4⽉29⽇（⽔・祝）から全国上映されると、公開初⽇に興⾏収⼊1億円を突破し各地で満席が相次ぐロケットスタートとなった本作。 仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作、 そして『仮⾯ライダーアギト』 25年ぶりの完全新作として、 凄まじい熱狂と盛り上がりに包まれている。そんな中このたび、 5⽉22⽇（⾦）より、 グランドシネマサンシャイン池袋ほか全国劇場にて、期間限定で4DX上映が実施されることが明らかに。超能⼒を操り世界を困難に陥れる者たちと、その危機に⽴ち向かう者たちの怒涛の超能⼒アクションを、 前後左右の座席可動や様々な環境効果など、4DXならではの＜完全体感型上映＞でもぜひ楽しんでほしい。
また4DX上映決定に伴い、 新たなポスタービジュアルも公開された。「4DXで体感せよ！」のコピーに加え、最新鋭にパワーアップを遂げ、凶悪な⼒に真っ直ぐに⽴ち向かう戦闘シーンが絶⼤な反響を呼び続ける、＜仮⾯ライダーG7＞（氷川誠／要潤・演）がダイナミックにライダーキックをキメる姿が⼤きく描き出されている。Gシステムは特殊な⼒を持たない＜ただの⼈間＞が特殊強化装甲服を装着した仮⾯ライダーのため、ライダーキックをするシーンが描かれなかったが、今回のビジュアルで堂々とその姿を披露していることが何を意味しているのかー。⼀層の
期待が膨らむとともに、また何度でもG7らヒーローたちの胸熱な勇姿を⾒届けたくなるような、特別感溢れるポスタービジュアルに仕上がっている。
そして本作の⼤ヒットを記念して5⽉16⽇（⼟）にユナイテッド・シネマ豊洲にて⼤ヒット御礼舞台挨拶の実施が決定。5⽉22⽇（⾦）から開始される4DX上映に先駆け、特別に4DX先⾏上映での舞台挨拶となる。
（C）2026「劇場版アギト」製作委員会 （C）⽯森プロ・東映
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