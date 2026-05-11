大谷は第1打席で特別仕様のバットを使ったが……【MLB】ドジャース ー ブレーブス（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地のブレーブス戦に「1番・指名打者」で先発出場した。3回の第2打席の直前にバットを変更する場面があった。母の日で、初回先頭ではピンクバットを持って打席へ。しかし、エルダーの真ん中付近への94.2マイル（約151.6キロ）のフォーシームに振り遅れて空振