大谷は第1打席で特別仕様のバットを使ったが……

【MLB】ドジャース ー ブレーブス（日本時間11日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地のブレーブス戦に「1番・指名打者」で先発出場した。3回の第2打席の直前にバットを変更する場面があった。

母の日で、初回先頭ではピンクバットを持って打席へ。しかし、エルダーの真ん中付近への94.2マイル（約151.6キロ）のフォーシームに振り遅れて空振り三振を喫した。

3回1死の第2打席ではピンクバットを持ってネクストに立ったが、打席へ向かう前にバットを変更。通常の黒塗りバットで打席に立った。しかし、この打席でも94.5マイル（約152.1キロ）に詰まらされ、力のない二直に打ち取られた。

2打席目でのバット変更にSNSでも注目。「ピンク塗料だと重さが気になるのかな？」「え！ 大谷くん母の日なのにバット変えたの!?」「ピンクバット替えとるやん」「大谷くん慌ててバット替えたのか」などとコメントされた。

6回も黒のバットだったが、中飛に打ち取られた。昨年5月は月間MVPを受賞したが、今季は苦しんでいる。（Full-Count編集部）