5月9日、タレントの小倉優子がバラエティー番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』（フジテレビ系）に出演。その姿が話題になっている。「この日の放送では、地球外生命体を調査すべく静岡県東伊豆町でロケをおこなう、という体で、調査員・相田翔子さんとはいだしょうこさんにドッキリが仕掛けられました。町全体を巻き込んだ大がかりなロケでは、二人が様々な目撃証言を聞いたり、ロケ中に不可解なことが続発する……という