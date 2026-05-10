小倉優子 番組で見せた“アイドル風”衣装に「可愛過ぎてヤバい」絶賛…“こりん星”復活、「22年前に発売」楽曲披露の大盤振る舞い

5月9日、タレントの小倉優子がバラエティー番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』（フジテレビ系）に出演。その姿が話題になっている。

「この日の放送では、地球外生命体を調査すべく静岡県東伊豆町でロケをおこなう、という体で、調査員・相田翔子さんとはいだしょうこさんにドッキリが仕掛けられました。町全体を巻き込んだ大がかりなロケでは、二人が様々な目撃証言を聞いたり、ロケ中に不可解なことが続発する……という流れになったのですが、視聴者を驚かせたのは、この企画終盤。

“宇宙人の親玉”として、企画のオオトリに登場したのが、小倉さん。番組では、『こりん星からやってきた異星人』と紹介された小倉さんは、アイドル風の衣装で現われ、そのまま『恋のシュビドゥバ』を披露したのです」（芸能記者）

多くのバックダンサーを従えて歌う様子はまさにアイドルそのもの。しかし、今回披露した彼女のこの楽曲は実に22年前に発売されたものだ。

「小倉さんといえば、デビュー当初は『こりん星から来た』という設定を丁寧に演じこみ、不思議キャラで一躍人気を博しました。しかしこうした設定は、『こりん星は爆発した』などとして、その後事実上終了させており、以降は封印してきたのです。

ところが、今回の企画では満を持して復活。『宇宙から来たこりん星のゆうこりんだプ〜』と、デビュー当時の独特な口調まで再現していました。これには、スタジオの東野幸治さんも『嘘や！』と衝撃を隠せない様子でしたね」（同前）

放送後、Instagramを更新した小倉は、番組出演時の衣装の写真を投稿。にこやかにカメラをのぞき込む様子からするに、本人も意外とノリノリだったようだ。投稿では、《今でもこりん星を思い出してくださる方がいること、嬉しいです》と、こりん星にも触れていた。

一方、今回の放送を見た人からは、こんなコメントがXに書き込まれた。

《まだ若く見えるけど、子供いて42歳なんだもんなぁ！！》

《ゆうこりん年上なのに可愛過ぎてヤバい》

プライベートでは2011年に結婚し、その後2人の子供を出産するも、2017年に離婚。さらにその後再婚を果たし、第三子も生まれているが、2023年に二度目の離婚となっている。すっかりママタレントとしての出演が増えてきた小倉だが、デビュー当時とも引けを取らないビジュアルに驚きが集まった。

「2026年3月には、《この2年間で体重が3キロ増えていたので、このまま増え過ぎたらまずい！と食生活を変えなきゃと思います》とInstagramに投稿し、体型維持への意識を明かしていました。子供を産んでからも、大学入学を経験したり、オンラインサロンの開設など、新しいことに続々と取り組む姿勢を見せてきた小倉さん。それでも、今回のような“原点”に立ち戻れるというのは、タレント力のたまものでしょう」（芸能記者）

たまには“こりん星”バージョンの彼女も見せてほしいものだ。