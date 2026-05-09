DeNA-ハヤテ戦DeNAの石上泰輝内野手が頭部死球を受けて途中交代となった。9日に横須賀で行われたファーム・リーグのハヤテ戦、大石航投手の直球が直撃。治療をへてそのまま退いた。2-2で迎えた7回。失策や四球なで1死満塁の好機を作ると、打席に石上を迎えた。カウント1-0からの2球目、大石の137キロが頭部にぶつかった。石上はその場に倒れ込み、スタッフやコーチが駆け付けて状態を確認した。大石には頭部死球による退場が