日本経済に何よりも必要なのは賃上げ！そう信じる週プレは、現役世代の賃金事情を2023年から毎年調査し続けてきました。物価上昇が始まってはや4年。ベアはどこまで浸透した？ボーナスは？原油高やAIの影響は？総力調査した！仕事があるうちが華とは言うけれど......最後は明暗分かれた"働き盛り"たちに刮目！【みんなの給与明細2026年 春闘お疲れさまでしたVer. Part7】＊本特集に出てくる年収やボーナスは、額面の金額で