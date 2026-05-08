カジュアルなイメージの強い「ユニクロ」。でも、「オフィスカジュアルな仕事服もたくさんあります」と話すのは、アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさん。会社に着ていけるユニクロアイテムを7つとコーデを紹介してくれました。新年度が始まって1か月、オフィスカジュアルに迷っている方はぜひ参考にしてみてください。「ユニクロ」のきちんと見えアイテム7選まずは「テーラードジレ」（4990円5/8時点で値下げ中）、カラ