（徳島都市開発・丸岡透 社長）「『都市開発の社長に（なって欲しい）』というお声かけをいただきまして、少しでも駅前の活性化とアミコビルの有効利用に何か役に立てればと思って（引き受けた）」 4月末に開かれた徳島都市開発の株主総会。新たな社長に、都市開発の統括部長だった丸岡透氏が就任しました。丸岡社長とはどういう人物なのか。新社長のもと、アミコビルはどう変わっていくのでしょうか。 （小玉アナウンサ