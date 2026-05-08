新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年に配信したABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』がドイツの国際映像祭『ワールド・メディア・フェスティバル 2026』において、エンターテインメント（フィクション）部門の最優秀（Entertainment Grand Award)ならびに本アワードにおける最高賞（intermedia-globe Grand Prix）となるグランプリを受賞したことを発表。なお、27回目の開催となる本アワードの歴史にお