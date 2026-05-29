いつもライブドアニュースをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、5月29日（金）劇場公開となる映画『マテリアリスト 結婚の条件』より、製作を手掛けたA24のロゴトレーを3名様にプレゼントいたします！A24 製作×『パスト ライブス／再会』のセリーヌ・ソン監督最新作最先端の街ニューヨークでは、婚活も日々