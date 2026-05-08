WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT（東京都大田区）のサンドイッチチェーン「サブウェイ」が、毎年好評の「タコス」シリーズ3種類を5月13日から期間限定で販売します。今年は、薄く延ばした生地が特長の「フラットブレッド」が4年ぶりに限定復活。「ざく切りサルサタコス」「濃厚チーズタコス」「メキシカンミートタコス」がラインアップされます。【写真】ヤバイ！今年の「タコス」3種もおいしそう！進化した「ざく切りサルサ