賢くすてきに暮らす人のバッグや財布の中身を大公開。ここでは、元・浪費家で、家計と暮らしを整えて3年で1000万円貯めた主婦のつっつさんに、バッグと財布の中身を見せてもらいました。ムダ使いがなくなる工夫がたくさん！バッグや財布を使いやすく整理したら、貯まるように元・浪費家の貯まる暮らしを発信するつっつさん。【写真】3年で1000万円貯めた主婦の財布「浪費家時代はバッグやお財布を整理できず、レシートやいつ買った