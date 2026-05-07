「メニコン杯 第29回日本少年野球関東ボーイズリーグ大会」中学生の部結果ボーイズリーグの春の東日本王座決定戦「メニコン杯 第29回日本少年野球関東ボーイズリーグ大会」中学生の部は4日に準決勝と決勝が行われ、多摩川ボーイズ（ジャイアンツ U15 ジュニアユース、東京都西支部）が決勝で越谷ボーイズ（埼玉県東支部）を8-1で破り、初優勝。8月のジャイアンツカップ（全日本中学野球選手権大会）出場を決めた。多摩川は準決