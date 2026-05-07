Image: SEKAIRO こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。洋書を読んでいるとき、わからない単語に出会うたびに辞書やスマホに持ち替えることはありませんか？ もちろんそれでも意味は調べられますが、読書や学習の流れがいったん途切れてしまうのが悩ましいところです。「AIスマートペン」なら、気になる単語や文章をなぞるだけで翻訳が完了。翻訳アプ