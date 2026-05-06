テレビにCM、舞台にとますます活躍の場を広げる3人。初夏にはトリプル主演を務める待望の新作映画『バナ穴 BANA＿ANA』の公開が決定。撮影秘話や3人それぞれの近況など、ここだけのウラ話をお届けします!【写真】自然体な空気感！3人のクールな全身ショット「見る人の感覚によって味わいも変わってくると思いますよ」─初夏に、映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾『バナ穴 BANA＿ANA』の公開が発表されました。香取「本当に長