光市のふるさと郷土館で長寿と健康を祈る端午の節句の企画展が開かれています。光ふるさと郷土館で開かれている企画展「端午の節句」。明治時代に光市室積地区で廻船業などで栄えた礒部家や中村家の五月飾りが展示されていて、歴史の変化を学ぶことができます。館内には兜飾りや武者絵のぼりなど合わせて30点が飾られています。今回の一番の目玉は、和紙でできたコイのぼりです。明治時代に作られたコイのぼりで、墨で力強く描かれ