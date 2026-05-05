リュックや筆箱、水筒入れなど、子どもが学校で使っている布製品の洗濯方法を紹介します。教えてくれるのは。元小学校家庭科教諭で家事に関する著作を多数執筆しているお掃除ブロガー・よしママさん。時間のとれるGWに行うのもおすすめですよ。まずは「洗濯が可能か」表示をチェック子どもが学校で使っている布製品には、手アカや汗のほか、鉛筆がついてしまったものなどさまざまな汚れが付着しています。「洗濯絵表示」を確認し、