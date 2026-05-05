宮野真守ら 宮野真守、志田有彩、畠中祐、三宅健太、関智一、山下大輝、竹内栄治、西野七瀬、チョコレートプラネット、HIKAKINが５日、都内で行われた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開記念舞台挨拶に登壇した。「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』