きょうは「こどもの日」。空からの映像でもお伝えしましたが、富山県内は高気圧に覆われておだやかなお出かけ日和となり、県内各地では多くの親子連れの姿を見ることができました。こちらは、射水市の海王丸パークです。きょうは、すべての帆を広げる総帆展帆が行われました。帆は大きいものと小さいものを合わせて29枚、県の内外から集まったボランティア66人と指導船員12人、あわせて78人が作業をしました。最も高いマスト
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