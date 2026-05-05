5月5日、高知市で子どもたちを対象に武士や忍者の体験ができるイベントが開かれ、大勢の家族連れなどでにぎわいました。高知市の高知城歴史博物館で開かれたイベントは、子どもの日にちなんで毎年おこなわれているもので、高知の歴史や文化にふれる体験をメーンにしています。なかでも人気だったのが、手裏剣道場。子どもたちは手裏剣の握り方や投げ方を教わりながら、的に狙いを定め力いっぱいに投げていました。■子供たち