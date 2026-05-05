解説者やユーチューバーも警察官の再就職先として注目されつつある京都府・園部町で小学生の安達結希さん（11）が3月下旬から行方不明となり、遺体で発見された事件についてマスコミでの報道が相次いだ。事件報道の過熱ぶりの中で目立っていたのが、捜査の裏側を解説する「警察OB」たちだ。捜査の裏側や犯人像の分析を語る元警察官たちは、いまやワイドショーに欠かせない"解説者"となっている。テレビのみならずYouTubeにも活躍の