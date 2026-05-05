色とりどりのチューリップが会場を彩る「となみチューリップフェア」は、きょう最終日を迎えました。先月22日から行われている「となみチューリップフェア」は、今回で75回目の開催。期間中には300品種、350万本のチューリップが咲き誇りました。今年は例年より満開宣言が早く、見頃が保たれるか心配されましたが、会期中、気温が低い日が多く、花壇の花を入れ替えるなど調整して、最終日まで見頃が続きま