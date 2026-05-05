あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第208回】仕上げすぎという言葉がありますが、どうやって見分けたらいいのでしょう。完璧な仕上がりの目安も教えてください。＊＊＊天皇賞春は距離不安もなんのその、クロワデュノールが勝利！驚いたのはヴェルテンベルクですよね。あわ